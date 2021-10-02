Marcao'ya teklif yağıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta Galatasaray'ın havasını değiştiren Marcao, İtalyan devlerinin tekrar radarına girdi. Lazio maçında dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stoper, ligde de takip edilecek. Napoli ve Roma devreye girdi.

Galatasaray'da Marcao'nun dönüşüyle her şey değişti. Avrupa Ligi'nde Napoli ve Marsilya gibi takımlardan gol yemeyip, 4 puan koparan sarı-kırmızılılarda en büyük mimarlardan biri Marcao oldu. Kerem Aktürkoğlu olayından sonra 8 maç ceza alan Brezilyalı stoper, adeta küllerinden doğdu.

Lazio maçında Marcao'nun performansı İtalyan gözlemcilerin dikkatini çekti. Daha önce de nabız yoklayan bazı İtalyan ekipleri, uzun süredir Marcao'nun peşinde.



Performansını yukarıya çeken oyuncu için bu kez 15 milyon euronun üstünde teklif gelme ihtimali çok kuvvetli görülüyor. Napoli ve Roma, Marcao ile ciddi şekilde ilgileniyor.