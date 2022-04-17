Marcao'ya bir talip daha

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao'ya Roma ve Napoli'nin ardından bir başka Serie A temsilcisi Atalanta da talip oldu.

Roma ile Napoli, uzun süredir Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgileniyordu. 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu.

İtalyan kulüplerinin Marcao konusundaki rekabeti, Galatasaray'ın yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Sambacı için 15 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklifleri gündemde. Genç oyuncunun transferiyle ilgili kararı ise yeni yönetim verecek.