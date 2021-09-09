Marcao ile Kerem Aktürkoğlu barıştı

Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesi el sıkışıp birbirine sarılarak arkadaşlarının önünde barıştı.

Giresunspor-Galatasaray maçında Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve kırmızı kart görmüştü. İkili bu akşam yapılan antrenman öncesi takım arkadaşlarının önünde el sıkışarak barıştı.

Marcao, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Çok pişmanım. Hiç istemediğim bir davranışı gösterdim. Başta Kerem kardeşimden, bütün takım arkadaşlarımdan, Fatih hocamdan ve tüm teknik ekipten özür diliyorum. Hiç tasvip etmediğim bir hareketti. Olmaması gereken bir hareketti. Yüzde yüz ben suçluyum. Bu çok ortada. O yüzden bir kez daha herkesin önünde Kerem kardeşimden özür dilemek istiyorum"

İkili el sıkışıp birbirine sarıldığı sırada oyuncular da iki futbolcuyu alkışladı.