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Spor

Marcao için karar vakti!

Napoli, Marcao için 12 milyon euroluk bir teklif sundu

27 Ağustos 2021 08:44

Tahkim Kurulu, Marcao'ya verilen 8 maçlık cezayı onarken, Brezilyalı stoper için Napoli’nin ısrarı sürüyor, Galatasaray'ın Marcao konusunda birkaç gün içinde karar vermesi bekleniyor.

Rus ekibi Krasnodar’ın da devrede olduğu Marcao için Napoli’nin ısrarı sürüyor. Yönetim, Marcao’yu satmak istiyordu. Ancak gelen teklifler tatmin eden düzeyde değil.

Fanatik'in haberine göre; Napoli, 1.5 milyon euro kiralama, 12 milyon euro da satın alma opsiyonuyla işi bitirmek için teklifini yineledi. Galatasaray ilk başta bu öneriye sıcak bakmamıştı.

Yönetimin hafta başına kadar Napoli yetkilileriyle son kez görüşmesi bekleniyor.

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