Marca gazetesinden Türkiye'ye övgü

İspanya'nın ünlü gazetelerinden Marca, Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı hakkında bir makale yayınlandı. Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonasını almak için Almanya ile mücadele ettiğini ve adaklık için yapılan çalışmaların övgüye değer olduğunu yazdı.

İspanyol Marca gazetesi, Türkiye’nin Euro 2024 adaylığı çalışmaları konusunda övgü dolu bir makale yayınladı. Jose Felix Diaz’ın “El Gran Hermano Turco” (Büyük Türk Birader) başlıklı makalesinde şu ifadeler yer aldı:

“Türk futbolu imkansıza karşı savaşıyor. Ya da savaşmıyor. Zaman gösterecek ama federasyon, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı almak için Almanya ile mücadele ediyor.

Karmaşık bir teşebbüs ama seçim zamanı geldiğinde Türkiye, Avrupa kıtasının önünde bir futbol dizayn ediyor. Güvenlik, yeni ve hazır stadyumlar, kulüpler federasyonun şemsiyesi altında büyüyor. Türkiye, 4.020 profesyonel, 300 bin civarı amatör, 77 bin 304 kadın futbolcu, 14 bin 668 hakemle Avrupa Şampiyonası organize edebilecek bir ülke olduğunu kanıtlamak istiyor. Futbol bir tutku ama bu konsept, İstanbul, Bursa, Ankara ya da Trabzon’da bir maç izlenmeden anlaşılmaz.

Sorun, bu gücün şiddete dönüşmesi ile ortaya çıkıyor. Federasyon bu konuda da kulüplerle el ele vererek kötülüğü futboldan uzaklaştırmak için çalışıyor. Türkiye’de hiç kimse kartı olmadan stada giremiyor. Sistem en üst iki ligdeki 37 stadyumda kurulu. Stada giren herkesin kimlik bilgisi ve görüntüsü alınıyor. Bu ilk adım. İkinci adım da statta herkes 90 dakika boyunca izleniyor. Nasıl? 15 bin kamera stat içi ve çevresinde olan her şeyi kaydediyor. 50 milyon euro yatırım yapılmış. Her şey kontrol altında. Türkiye 2009 ila 2017 arasında 21 stat açtı, 17 tanesi de önümüzdeki iki yılda hizmete girecek. Başka hiçbir ülkede böyle bir büyüme yok.” (Fanatik)