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Spor

Marca: Arda Turan'ın gönderilmesi kesin

Arda, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde'nin planlarında yer almayan 8 oyuncudan biri

20 Haziran 2017 15:46

İspanya'nın Marca gazetesi, Barcelona forması giyen Arda Turan'ın kesin olarak kulüpten gönderileceğini iddia etti.

Marca'nın iddiasına göre, Arda'nın gönderileceğinden haberi var ve buna rağmen takımdan ayrılmak istemiyor.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde tarafından gelecek sezon planlarında yer almayan 8 oyuncudan biri olan Arda Turan için herhangi bir teklifin olmadığını belirten Marca Gazetesi, Arda'nın 12 Temmuz'da takım ile çalışmalara başlayacağını belirtti. 

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