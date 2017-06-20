Marca: Arda Turan'ın gönderilmesi kesin

İspanya'nın Marca gazetesi, Barcelona forması giyen Arda Turan'ın kesin olarak kulüpten gönderileceğini iddia etti.



Marca'nın iddiasına göre, Arda'nın gönderileceğinden haberi var ve buna rağmen takımdan ayrılmak istemiyor.



Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde tarafından gelecek sezon planlarında yer almayan 8 oyuncudan biri olan Arda Turan için herhangi bir teklifin olmadığını belirten Marca Gazetesi, Arda'nın 12 Temmuz'da takım ile çalışmalara başlayacağını belirtti.

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<br /> Arda Turan'ın önünde 3 seçenek olduğunu belirten gazete, bunların; kış aylarında reddettiği Çin, Türk basınında yer alan İngiltere ve mayıs ayında temas kurulan Inter olduğu iddia etti.