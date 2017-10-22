Marc Marquez zafere yakın

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı olan Avustralya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez ilk sırada tamamladı. Sezonun bitimine iki yarış kala İspanyol motorcu genel klasmanda en yakın rakibi İtalyan Andrea Dovizioso’nun 33 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Avustralya'nın Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapılan yarışa pole pozisyonundan başlayan Marquez startta yerini kaybetti. 21. turda liderliği yeniden ele geçiren İspanyol pilot sezonun 6, kariyerinin ise 35. MotoGP yarış galibiyetini elde etti.

Marquez'den 1.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi ikinci, liderin 1.8 saniye gerisindeki bir diğer Movistar Yamaha sürücüsü Maverick Vinales ise üçüncü oldu.

Puanını 269'a çıkaran şampiyona lideri Marquez, mücadeleyi 13. sırada tamamlayan en yakın takipçisi Andrea Dovizioso (Ducati) ile arasındaki farkı 33 puana yükseltti. 24 yaşındaki Marquez böylece son 2 yarış öncesi kariyerinin 4. şampiyonluğuna çok yaklaştı.

16. yarış sonunda genel klasman

1. Marc Marquez (İspanya) - 269 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 236

3. Maverick Vinales (İspanya) - 219

4. Valentino Rossi (İtalya) - 188

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 174