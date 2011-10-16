-Maratonu tekrar kazandı İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda erkeklerde geçen yılın birincisi Kenyalı Vincent Kiplagat, bu yıl da yarışı kazanmayı başardı. Yarışın büyük bir bölümünü Etiyopyalı Tarıku Jufar ile birlikte önde götüren Kiplagat, Gülhane Parkı'ndaki hafif yokuşta Jufar'ı geride bırakarak, tek başına Sultanahmet At Meydanı'ndaki finişe geldi. Kiplagat, 2.10.58'lik derecisiyle birinci olurken, Jufar 2.11.31'lik derecesiyle ikinciliği ve Etiyopyalı Tsegay Gebreselassie ise 2.13.39'luk derecesiyle üçüncülüğü elde etti. -Kadınlarda ilk 3'e girenler Etiyopyalı- Kadınlarda ise ilk 3 sırayı Etiyopyalı atletler elde etti. Alemitu Abera, 2.27.56'lik derecesiyle birinciliği kazanırken, Fatuma Sado 2.28.01'lik derecesiyle ikinci, Tsega Gelaw da 2.28.38'lik derecesiyle üçüncü oldu.