-Maratonda yasak deldiler İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nun 8 kilometrelik halk yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Asya kıtasında Altunizade Köprüsü altından başlayıp Avrupa kıtasında Fiyapı İnönü Stadı'nda sona eren 8 kilometrelik parkurda yapılan halk yürüyüşüne Mimar ve Mühendisler Grubu, ''Siluetime dokunma'' sloganıyla katıldı. Grup üyeleri, köprü üstünde yaptığı basın açıklamasında, ''İstanbul'un tarihi siluetine bir hançer gibi saplanan gökdelenlerle ilgili yetkilileri göreve çağıran basın bildirimiz, yazılı ve görsel medyada geniş olarak yer almış, meslektaşlarımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde konunun yoğun olarak tartışılmasına vesile olmuştur'' denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul'un siluetini korumaya yönelik bir plan hazırlanması kararını meclisten geçirdiği kaydedilen açıklamada, ''Alınan kararı İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunun korunması adına olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak alınan karar metninde fiili durumla ilgili bir açıklamanın olmaması, Zeytinburnu'nun İstanbul'un siluetine giren gökdelenlerin yükselmesine müsaade mi edilecek sorusunu gündeme getirmektedir. Fiili durumun kabulü, kalbine hançer saplanmış bir İstanbul'un kabulü anlamına gelmektedir. İstanbul'un tarihi siluetine tecavüz eden bu gökdelenlerin, siluete etki etmeyecek kota indirilmesi, İstanbul'un hakkının teslim edilmesi adına tek çözümdür'' ifadelerine yer verildi. Halk Yürüyüşü sırasında sağanak yağmur katılımcıların ıslanmasına neden olurken, köprü üstünde yağmurluk ve şemsiye satan işportacılara büyük ilgi vardı. Katılımcılar, ıslanmamak için yağmurluk ve şemsiye satın alırken, bazı katılımcılar da yağmura aldırmadan yürüyüşlerini tamamladı. -Doğum gününü kutladı- Organizasyonun halk yürüyüşü bölümü, alışıla geldiği şekilde yine renkli görüntülere sahne oldu. Daha önce köprü üzerinde kitap okumak, çay demlemek, mangal yakmak gibi sosyal mesaj verme amacıyla yapılan eylemlere bu yıl müsamaha gösterilmeyeceği açıklanmasına karşın, 5 kişilik bir sporcu grubu, rugby oynayarak köprüyü geçtiler. Ayrıca, bir bayan vatandaşın doğum günü kutlaması da Boğaziçi Köprüsü üzerinde yapılırken, kesilen pasta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a da ikram edildi. Öte yandan, yürüyüş esnasında bazı vatandaşların ilginç kıyafetler giymesi de dikkati çekti.