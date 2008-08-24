Maratonda Wansiru güldü

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın son gününde erkekler maraton yarışı yapıldı.







Tiananmen Meydanı, Cennet Tapınağı (Temple of Heaven), tenis, okçuluk, çim hokeyi gibi müsabakaların düzenlendiği Olympic Green ve ''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat güzergahından oluşan 42 kilometre 195.5 metrelik parkurda düzenlenen maratonda, Kenyalı Wanjiru, 2.06.32.00'lık derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı.







Bu başarısını olimpiyat rekoruyla da taçlandıran Wanjiru, Portekizli Carlos Lopes tarafından Los Angeles-1984'de kırılan 2.09.21.00'lık eski olimpiyat rekorunu tarihe gömdü.







Bu yarış, ülkesine maratondaki ilk olimpiyat şampiyonluğunu tattıran 21 yaşındaki Wanjiru'nun 3. maraton deneyimi oldu. Kenyalı atlet, geçen yıl da yarı maratonda 2 kez dünyanın en iyi derecesini yapmıştı.







Aralık ayında Japonya'da düzenlenen Uluslararası Fukuoka Maratonu'nu kazanan Wanjiru, nisan ayındaki Uluslararası Londra Maratonu'nunda ise 2. olmuştu.







2 kez Dünya Şampiyonu olan Faslı Jaouad Gharib'in 2.07.16.00'lık zamanıyla gümüş madalya aldığı yarışta, bu yılki Uluslararası Paris Maratonu'nun galibi Etiyopyalı Tsegay Kebede de 2.10.00.00'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.







CEYLAN, 71. SIRADA TAMAMLADI



25 yaşındaki milli sporcu Abdil Ceylan ise 2.31.43.00'lık derecesiyle, maratonu 71. sırada tamamlayabildi.







Geçen yılın Dünya Şampiyonu Kenyalı Luke Kibet'in, midesindeki rahatsızlık nedeniyle yarım bıraktığı yarışa, maratonda dünyanın en iyi derecesini elinde bulunduran Etiyopyalı Haile Gebrselassie ise Pekin'deki hava kirliliğini bahane ederek katılmama kararı almıştı.

