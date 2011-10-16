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Spor

Maratonda tekerlekli sandalye birincisi Tayvanlı İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 17:46

-Maratonda tekerlekli sandalye birincisi Tayvanlı İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nunda tekerlekli sandalye yarışını Tayvanlı Prasobchoke Klunnger kazandı.  Tayvanlı sporcu, 1.54.59'luk derecesiyle Sultanahmet At Meydanı'ndaki finişe ilk ulaşan tekerlekli sandalyeli sporcu oldu. 42 bin 950 metrelik yarışta ikinciliği 2.33.55'lik derecesiyle Türkiye'den Ömer Cantay, üçüncülüğü 2.52.47'lik derecesiyle Semih Görkem Kıyar elde etti.  Kadınlarda tekerlekli sandalye yarışında Hamide Kurt 3.07.13'lük derecesiyle birinci, 3.41.51'lik derecesiyle Zübeyde Süpürgeci ikinci oldu. Kadınlarda yarışı üçüncü sırada tamamlayan sporcunun bulunmadığı kaydedildi.

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