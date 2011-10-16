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Spor

Maratonda dereceye girenler ödüllendirildi İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 18:41

-Maratonda dereceye girenler ödüllendirildi İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.  Sultanahmet At Meydanı'ndaki finişin ardından sporculara ödüllerini, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Spor A.Ş Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin verdi. Yarışın hemen ardından düzenlenen ödül töreninde soğuktan titreyen bayan sporculara Kadir Topbaş, ödüllerinin yanı sıra battaniyelerini verdi.  Diğer yandan finişte renkli görüntüler oluştu.  15 kilometre yarışında milli sporcular Süleyman-Burcu Büyükbezgin çifti birlikte finişi gördü. Burcu Büyükbezgin, genel klasmanda yarışı 4'üncü sırada tamamlarken, Türk sporcular sıralamasında bronz madalya kazandı. Aynı sonuçla Süleyman Büyükbezgin ise erkeklerde dereceye giremedi. 15 kilometre yarışını tamamlama başarısı gösteren 84 yaşındaki veteran atlet Erdoğan Dulda, seyircilerden büyük alkış aldı. Sultanahmet bölgesindeki turistler de yarışa büyük ilgi gösterdi.

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