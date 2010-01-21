Maraton programı kapatılıyor

T24 - Süper Lig'in yayıncısı yaklaşık 15 yıldır ekranların en çok izlenen spor programlarından biri olan, Lig Tv'nin lokomotif programı Maraton'un Erman Toroğlu'na gösterilen tepkiler nedeniyle, kapatılmasına karar verdi.





Son yapılan futbol yayın ihalesinden sonra Digitürk’e her konuda yardım etme kararı alan Kulüpler Birliği Erman Toroğlu’nun yorum yapmasına şiddetle karşı çıktığı belirtildi.





Lig'de ilk yarının 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra yaptığı yorumlarla tepki çeken Erman Toroğlu programdan ayrılması ile birlikte Genel Müdür Şansal Büyüka ile de sorun yaşanıyor. Emran'sız programa devam etmeyeceğini belirten Büyüka ile Digitürk yönetiminin başka konularda da ayrı düştüğü öğrenildi.





Digitürk yöneticilerinin dün uzun süren toplantılarda Şansal Büyaka’yı istifadan vazgeçirmeye çalıştığı belirtildi. Ligin cuma günü Maraton’suz başlayacağı, ancak sürenin azlığı nedeniyle krizin en geç bugün çözüleceği bildirildi.





Bu arada Erman Toroğlu görevine son verilmesiyle ilgili olarak “Bilgim yok” yorumunu yaptığı ve soruları yanıtsız bıraktı.



İşte Erman Hocanın görevine son verilmesine neden olan yorumları:



- Bakirelik yalnız bayanda mı olur? Mesela hakemin bakiresi olmaz mı? Yani bozulmamış bir hakem.

- Rakibin kuyruk sokumundan girerek, anüsteki basuruna ameliyat yapan Emre’yi oyundan atamıyorsun, bir de olmayan bir penaltı, bir takım galip geliyor.

- Öyle şey tutar gibi tutarsan penaltı olur... Ne olduğunu söylemeyeyim.

- Ey Beşiktaş taraftarı... Şenol’a o kadar anneni bilmem neresinden bilmem ne yapayım diyorsunuz. Yapacaksanız da bunu düz yerinden yapın. Ters tarafını bırakın.

- Ya sen kimsin ya, sadrazamın sol şeyinin çocuğu musun? Allah Allah.

- Ben Genelkurmay Başkanı’nı asker isterim ağbi... Özkök Paşa ayrıldı, onun için diyorlar ki çok demokratik, çok beyefendi, çok efendi. Tamam öyle olsun. Ama ben çok demokratik bir genelkurmay başkanı istemiyorum ağbi... Benim genelkurmay başkanım kodumu oturtacak, vurdu mu oturtacak!

- Asker askerliğini yapmayacak, polis polisliğini yapmayacak. AB onu isteyecek... AB bir de krem istesin de, kremle gelsin. Bir de krem verelim AB’ye de, fazla acıtmasınlar... Oraya geldik, kreme geldik. Bir de onu verelim, rahatlayalım. Bırakın böyle işleri, bırakın böyle oynamayı... Bir şeyler söyleyin! Bağlanmışsın... Komando birliği de olmaz, özel harekat timi yapacaksın... Hâlâ “yatırım yapalım” diyorlar... Yıllarca ne yaptık? Ne kısa vadede bir b.k var, ne uzun vadede...

- Değişik bir yerden gireyim sana... (Şansal Büyüka’ya)

- Erman Toroğlu: Bu adam bizle şey geçiyor da söylemeyeyim şimdi, bir şey geçiyor da..

Şansal Büyüka: Dalga geçiyor de hocam, dalga de!..

Erman Toroğlu: İşte bir şey geçiyor da, dalga geçiyor diyelim!

- Allah’tan şişenin ağzı darmış. Ya bir de geniş olsaydı, o zaman büyüğünü yapıp atacaktı demek! (FB-GS maçında sahaya atılan idrar dolu şişe ile ilgili yorumu)

- Şimdi sana Tuncay’ın bir şeyini göstereceğim, dudağın uçuklayacak!

- Orada maç ayağına gelmiş. Acıma, yapsana 4-1 filan. Hani “hastayı yatağında...” demişler... Kalkmayacak ayağa.

- Bu pozisyona faul çalan hakeme ben, “Lisansını bırak, gel sana bi çay-kahve ısmarlayayım” derim.

- Şansal Büyüka: Ceyhun’a ne diyorsun hocam?

Toroğlu: İnanılmaz. Tam dayaklık! (Maraton Lig TV)