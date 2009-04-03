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Maraş’taki helikopteri İngiltere kurtaracak

Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sırasında zorunlu iniş yapan askeri helikopteri İngiltere kurtaracak.

03 Nisan 2009 03:00

Kahramanmaraş’ta düşen BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sırasında kara saplanıp kaza-kırıma uğrayan askeri helikopter, bulunduğu yerden İngiltere'ye ait bir yük helikopteri ile kurtarılacak.


28 Mart'ta Sikorsky helikopter sarp kayalıklarla kaplı, yoğun kar yağışı ve sis olan Keş Dağı'nda köylülerin bulduğu enkaza kurtarma timini taşırken pervane rüzgarının yumuşak karı etkilenmesi ile düşmüş, pilotlar ve içindekiler yara almadan kurtulmuştu. O günden bu yana dağda bulunan helikopterin yerinden alınabilmesi için, Türkiye'de `Egemen 2009' tatbikatı nedeniyle bulunan İngiltere Silahlı Kuvvetleri'ne ait CH-47 tipi yük helikopterinden yararlanılması düşüldü. Bu öneri İngiltere tarafından da olumlu karşılandı.

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, bu katkı nedeniyle İngiliz yetkililere teşekkür ettiklerini açıkladı.


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