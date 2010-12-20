Maraş'taki 'bozkurtlar' Ülkü Ocakları'na bağlı değiller

T24- Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, 'Bozkurt' işareti yaparak Alevi Bektaşi Federasyonu'nun düzenlediği anma gününde arbede çıkaran grubun Ülkü Ocakları'yla herhangi bir bağlantıları olmadıklarını açıkladı.



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş olaylarının yıl dönümünde yaşanan gerginlikte, "camiayla özdeşleşen bazı sembol ve simgeleri kullanan şahısların, Ülkü Ocaklarının kurumsal yapısıyla hiçbir ilgisi bulunmadığı" belirtildi.



Açıklamada, Kahramanmaraş’ta 1978 yılında yaşanan olayların 32. yıl dönümü nedeniyle tertiplenen programda bazı gerginlikler yaşandığı ve bu gerginliğin tarafı olan bir grubun "bozkurt" işareti kullanarak çeşitli sloganlar attığı anımsatıldı.



Ülkemizin bir kavram bunalımına çekilmek istendiği ve bu temelden bir iç kargaşa oluşturulma planlarına şahit olunduğu bu zaman diliminde, ülkücü gençliğin itidalli duruşunu her platformda muhafaza ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkücü kimliğin, toplumdaki yansımasından yola çıkmak suretiyle; bu kimlikle hemhal olmuş argümanları kullanıp, yine bu kimliğin neticesi olan ’fikri ve ruhi olgunluk, ölçülü hareket etme’ gibi esas dinamiklerin dışına taşarak, davranışlarını biçimlendiren bazı topluluklar bulunmaktadır. Bu şahısların Ülkü Ocaklarının ülküsüyle aynı paralelde bir ülkü taşımadıkları da gerçektir.

Camiamızla özdeşleşmiş bazı sembol ve simgeleri kullanan bu şahısların, kurumsal yapımızla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."



