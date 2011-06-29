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Dünya

MARAŞ'TA MEVSİM TEMİZLİĞİ LEFKOŞA (A.A)

29 Haziran 2011 13:45

-MARAŞ'TA MEVSİM TEMİZLİĞİ  LEFKOŞA (A.A) - 29.06.2011 - KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Kapalı Maraş bölgesinde yapılan temizlik faaliyetlerinin, mevsimsel özellikler gereği yangına karşı hassasiyetin azaltılması maksadıyla yapıldığını duyurdu. GKK Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basında Kapalı Maraş bölgesinde yapılan temizlik faaliyetleriyle ilgili olarak asılsız haberler çıktığına dikkati çekilerek, bunun yangına karşı hassasiyetin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında, rutin olarak yapıldığı belirtildi. Rum basınında çıkan haberlerde, 20 Temmuz'da KKTC'ye gelmesi beklenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret edeceği ve bu nedenle bölgede temizlik faaliyetleri başlatıldığı iddialarına yer verilmişti.

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