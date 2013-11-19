Maraş'ta katledilenler toplu olarak gömüldü

Maraş katliamında katledilenlerin dini vecibeleri yerine getirilmeden Şeyh Adil Mezarlığı’na toplu olarak defnedildiği ortaya çıktı.

Aileler adına Belediye’ye başvuran avukatlardan Seyit Sönmez, Belediye’nin “Mezar yerleri belli değil” cevabının, yurttaşların toplu olarak gömüldüğünü gösterdiğini belirtti. Katliamda yakınlarını kaybeden Hayri Ergönül ise “40-50 cenaze bir çukura toplu olarak gömüldü” dedi.

Gurgum’da cenazeler toplu gömüldü

Bayram Balcı'nın Özgür Gündem'de yer alan haberine göre, 20-24 Aralık 1978 tarihinde Gurgum’da (Maraş) yaşanan katliamda yaşamını yitiren ve mezarları kaybedilen Alevi yurttaşların birçoğunun Maraş Şeyh Adil Mezarlığı’na toplu olarak defnedildiği ortaya çıktı.

34 yıl önce Gurgum’da Alevi yurttaşlara yönelik yapılan katliamda yaşamlarını yitiren ve mezar yerleri kaybedilenlerin aileleri adına Maraş Belediyesi Başkanlığı’na başvuran avukat Seyit Sönmez, Maraş Belediyesi’nin katliamda yaşamını yitirenlerin mezar yerlerinin bilinmediğine ilişkin 10623521-010-05-637-11046 sayılı resmi yazısında, katliamda yaşamlarını yitirenlerin dini vecibelerinin yerine getirilmeden toplu olarak gömüldükleri izlenemi edindiğini açıkladı. Maraş Beledeye Başkan Yardımcısı avukat Hasan Kaya imzasıyla katliamdan yaşamını yiterenlerin ailelerinin avukatı Seyit Sönmez’e gönderilen resmi yanıt yazısında, cenazelerin kimler tarafından nereye defnedildiklerine ilişkin Mezarlık Müdürlüğü’nde bir belge ya da kayıt bulunmadığı belirtildi.

Toplu olarak gömüldüler

Belediyenin yazısında katliamda yaşamlarını yitirenlerin ölüm belgelerinin Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlendiği ve cenazelerin belediyeye ait Şeyh Adil Mezarlığı’na defnedildiğini belirterek, “Mezarlık defter kaydında Bektaş Bozkurt’un 29125 mezar sıra numarasıyla, Cemal Bayır’ın ise 29165 mezar sıra numarasıyla defnedildiği görülmüştür. Bahse konu cenazelerin mezar adası belli olmakla birlikte, mezar yerlerinin tam olarak neresi olduğu tespit edilememiştir...” ifadelerine yer verildi. Belediyenin yazısındaki bu ifadelere dikkat çeken avukat Seyit Sönmez, bu ifadelerin cenazelerin toplu olarak defin edildiği izlenimi yarattığını söyledi. Avukat Sönmez, belediyenin yazısında mezar yerlerinin ada numarasının bulunduğu, ancak mezar pafta numarasının yer almamasının bu izlenimi güçlendirdiğini ifade etti.

40-50 cenaze vardı

Katliamda annesi Güley, babası İmam, ağabeyi Hüseyin Ergönül ile Mahmut Ünal ve Hacı Bektaş Bozkurt adlı 2 misafirlerinin yaşamlarını yitirdiğine dikkat çeken Hayri Ergönül, “O zaman cenazelerimiz ailemizin refakatinde belediye Şeyh Adil Mezarlığı’na defnedildi. Cenazelerimiz defnedilirken, 40-50 cenazenin toplu olarak gömüldüğüne şahitlik edildi” dedi. Kendilerinin defnettiği 5 cenazenin de kaybedildiğini ifade eden Ergönül, “Belediye Başkanlığı şimdi bizim cenazelerimizin kaybedildiğini söylüyor. Fakat, o zaman defin sırasında 40-50 cenazeyi dini vecibeleri yerine gitirilmeden açılan bir çukura toplu olarak gömüldüklerine tanık olundu” dedi. Katliamda yakınlarını kaybedenlerin aileleri ise yakınlarının mezarlarının bulunmasını ve Şeyh Adil Mezarlığı’nda inceleme yapılmasını istedi.