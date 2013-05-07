Maraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklanan bilgiye göre saat 21.33'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'ne bağlı Hanobaşı Köyü'nde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası Hanobaşı Köyünde kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Öte yandan gün içerisinde de çok sayıda artçı depremin kaydedildiği bildirildi.