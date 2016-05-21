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Maraş Valisi şehit cenazesinde bayıldı

Törende güçlükle ayakta duran şehit babası Ramazan Demir’i askeri yetkililer teselli etti

21 Mayıs 2016 18:53

Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde geçtiğimiz çarşamba günü PKK’nın bombalı saldırısında şehit düşen Mehmet Demir’in cenaze töreninde baygınlık geçirdi. 

Yarına Bakış'ın haberine göre, şehit asker Mehmet Demir için bugün öğle vakti memleketi Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenlendi. Merkez Dulkadiroğlu İlçesi’ne bağlı Ağabeyli Mahallesi’nde düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Uzay Şahin, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende güçlükle ayakta duran şehit babası Ramazan Demir’i askeri yetkililer teselli etti. Cenaze namazı öncesinde de şehidin 4 kardeşi, Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

 

Vali törende bayıldı

 

Cenaze namazı öncesinde Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer, fenalık geçirdi. Bir anda bayılan Vali Güvençer’i yakın koruması güçlükle tutabildi. Korumalar ve vatandaşlar tarafından omza alınan Vali Güvençer, önce ambulansa taşındı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Şehit asker Mehmet Demir, Ağabeyli Mahallesi’ndeki Hocaoğulları Cami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı.

Sözleşmeli er olarak göreve 2 yıl önce başlayan şehit asker Mehmet Demir, Ağabeyli Mezarlığı’na gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kahramanmaraş ValisiMustafa Hakan Güvençerşehit cenazesi

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