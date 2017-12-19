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Maraş önergesi reddedildi; Meclis Başkanı, 'katliam' nitelendirmesini 'kaba ve yaralayıcı' buldu

HDP'li Toğrul'un sunduğu önergede, "Sivas ve Maraş, Çorum, Gazi ve Malatya katliamları, Türkiye tarihinin utanç verici katliamları olmaya devam etmektedir" ifadeleri yer alıyordu

19 Aralık 2017 23:32

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Maraş, Sivas ve Gazi katliamları hatırlatılarak benzer provokasyaonların önüne geçilmesiyle amacıyla Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonun kurulması önergesi "katliam" ifadesi gerekçe gösterilerek iade edildi. 

'Katliam' geçen her cümle iade gerekçesi

Evrensel'de yer alan habere göre, Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından önergenin iade nedeni ise şöyle gerekçelendirildi:

"İlgi önergenizin takdim kısmının birinci ve ikinci cümleleri; gerekçe kısmındaki ilk paragrafın ikinci cümlesi, ikinci paragrafın ilk cümlesi, üçüncü paragrafın dördüncü cümlesi TBMM İçtüzüğü'nün 67'nci maddesi kapsamında görüldüğünde ilgi önergeniz ekte iade edilmiştir."

Kahraman'ın iade nedeni olarak gösterdiği bu gerekçeye dayandırılan önergenin ilgili cümleleri ise şöyle:

"Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Aleviler, Cumhuriyet tarihi boyunca katliam ve baskılarla karşı karşıya kaldı. Sivas ve Maraş, Çorum, Gazi ve Malatya katliamları, Türkiye tarihinin utanç verici katliamları olmaya devam etmektedir."

TBMM İçtüzüğü'nün 67'nci maddesi şöyle:

"Genel Kurul'da kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde salondan çıkartabilir.

Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken düzeltmelerin yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri verir."

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