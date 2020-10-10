Maraş'la ilgili ilk raporu yazan emekli Orgeneral Necati Özgen: KKTC'nin tanınması için iktidar harekete geçmeli

1975 yılına Maraş'la ilgili ilk raporu yazan Emekli Orgeneral Necati Özgen, kapalı Maraş'la ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Önemli olan artık KKTC'nin başka ülkeler tarafından tanınmasını sağlamak" dedi, iktidara çağrıda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil kısmı kullanıma açıldı. Emekli Orgeneral Özgen, Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e şu değerlendirmelerde bulundu:

"O dönem 28. Tümen Komutanı Tümgeneral Kemal Yamak… 1976'da Yamak Paşa, ‘Necati heyet yapalım. Maraş bölgesini incele ve raporunu sun' dedi. Ben her şubeden birer subay aldım. Raporu sundum. Maraş'ın açılmasıyla ilgili hazırlık yaptım. Maraş'ın içine gittik ve ne kadar banka, otel, mesken varsa inceledik… Ben de açılması konusunda teklif yaptım.”

"Türkler'e ait olan gerçek tapuları delil olarak kullanarak hukuk yoluyla Türk halkının haklarını koruma mücadelesi vermek önemli. Kademeli açmaya gerek yok. Orası bizim. Neden mi? Türkler, Gazimağusa Kaza Mahkemesi'ne sundukları binlerce özgün tapu ile Maraş'ın yüzde 90'nın Türk vakıflarına ait olduğunu kanıtlamışlardır. Bu tapulardan birinde Maraş Rum Belediyesi'nin Türk vakıf malı üzerine inşaat yaptığı görülmektedir. Yüzde 90' ı Abdullah Paşa, Bilal Ağa ve Lala Mustafa Paşa Vakıfları'na ait olan Maraş'taki vakıf mallarına sahip çıkılmalı. Vakıf mallarının satışı ve devredilmesi asla mümkün olmadığı gibi, ‘zaman aşımına'' uğraması veya zaman aşımı ileri sürülerek kullanıcı veya işgalci adına tapu kaydı yapılması hiçbir şekilde mümkün değildir…”

“Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan ‘Nüfus Mübadelesi Anlaşması' ile Kuzey Kıbrıs' a göç eden Kıbrıs Türk halkı Rumların bıraktıkları taşınmaz mallara anayasa ve yasalar çerçevesinde yerleştirilmişlerdir. KKTC Anayasası'na ve yasalarına göre taşındıkları malların tapusunu alan Türk göçmenler bütün birikimlerini, meşru olarak tapularını aldıkları topraklara yatırmışlar. Yani… Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından açılan davada Gazimağusa Kaza Mahkemesi, sunulan binlerce orijinal tapuyu inceledikten sonra Maraş Bölgesi'nin Türk vakıflarının toprağı olduğuna hükmeden kararı vermiştir.”

“Önemli olan artık KKTC'nin başka ülkeler tarafından tanınmasını sağlamak. Rusya'ya, Katar'a, ilişki içinde olduğumuz ülkelere ‘KKTC tanınmalıdır' konusunda baskı yapmalıyız."

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