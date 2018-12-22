Maraş Katliamı, valilik yasağına rağmen anıldı

Resmi kayıtlara göre 103 kişinin öldürüldüğü Maraş Katliamı, 40. Yılında Valiliğin yasaklamalarına rağmen olağanüstü güvenlik önlemleri altında anıldı.

Birgün'den Mehmet Emin Kurnaz'ın haberine göre Maraş merkeze bağlı Narlı Cemevi’nde toplanan yüzlerce kişi, Valilikle yapılan görüşmeler sonucu Narlı Cemevi’nde Maraş Katliamını anmak için toplandı. Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Derneği gibi Alevi örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen anmaya CHP Milletvekilleri Ali Öztunç ve Orhan Sarıbal da katıldı.

"Katliam zaman aşımına uğratılamaz"

Anmada konuşan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Valilikle yaptıkları görüşme sonucu ancak Cemevi içinde bir anma yapmamıza izin verildi. Maraş’ı hafızalardan silmeye çalışıyorlar dedi. Mat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"40 yıl önce yaşanan bir katliam var. Devlet bununla yüzleşmek yerine gördüğünüz gibi bizi Cemevi içine hapsetmeye çalışıyor. Dışarıda anma yapmamıza izin verilmiyor. Katliamı zaman aşımına uğratmaya çalışıyorlar, son 10 yıldır Maraş’a geliyoruz."

"Valiler değişse de yasaklar değişmiyor"

Aleviler olarak her kesimden insanla eşit koşullarda yaşamak istediklerine değinen Mat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız Maraş Katliamı’nı unutturmamak ve bir daha böyle katliamların olmasını önlemek. Bu bağlamda katliamın olduğu yerde anma yapıyoruz ama valiler değişse de kararlar değişmiyor. Burada bir acıyı paylaşmamıza bile müsaade edilmiyor. Yaşamını kaybeden canlarımızı bu ülkenin her coğrafyasında anmak istiyoruz. Bu ülkede her kesimden insanla eşit koşullarda yaşamak istiyoruz. Bu katliamla yüzleşilmesini, katliamın sorumlularının adil biçimde yargılanmasını istiyoruz."