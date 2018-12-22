Maraş Katliamı anmasına yasak

19 Aralık 1978 yılında resmi rakamlara göre, 111 kişinin hayatını kaybettiği Maraş Katliamının 40. yıldönümü dolayısıyla Alevi örgütlerinin yapmak istediği anma törenleri Kahramanmaraş Valiliği tarafından yasaklandı.

Cumhuriyet'ten Sermet Çuhadar'ın haberine göre tertip komitesi ve Erenler Kültür Dernek Başkanı Müslüm İbili, yasak kararı ardından anma etkinliklerini Cemevi içerisinde yapacaklarını belirterek “Bizlerin amaçlı sadece 19-26 aralık 1978 yaşanan ve resmi kayıtlarda 111 yitirdiğimiz canlarımızı Alevi geleneklerine göre anmak.

Ancak geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda açık hava anmalarına yasak getirildi. Bizler geçmişin yaralarını kaşımak için değil, bir daha olmaması için barışçıl söylemler yapıyoruz. Bu yıl yurtiçi ve yurtdışından yasak üzerine sadece Alevi bileşenlerinin başkan ve temsilcileri katılacak. Cemevi önünde basın açıklaması ardından canlar için karanfiller bırakacağız. Lokma dağıtarak cem tutacağız” dedi.