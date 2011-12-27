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Maraş hâkimi katliamı anlattı

Maraş katliamı hâkimi Kerim Günay, 33 yıl önce yaşadıklarını anlattı. Günay...

27 Aralık 2011 02:00

T24 - Maraş katliamı hâkimi Kerim Günay, 33 yıl önce yaşadıklarını anlattı. Günay, "90 yaşındaki kadın büyük bir saldırıya uğradı. Kadını başaşağı çevirerek bahçede bulunan hela çukuruna kafasını soktular" dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge adlı programa katılan Maraş Katliamı hâkimi Kerim Günay, 33 yıl sonra canlı yayında o anları anlattı.

Yayına telefonla bağlanan Maraş Ağır Ceza Mahkemesi eski hakimlerinden Günay, davanın beraat eden sanıklarından Ökkeş Kenger’ın( Şendiller) programda dile getirdiklerinin gerçek olmadığını söyledi. Maraş katliamına dair anlatmak istediği iki anektodu canlı yayında paylaşan Günay'ın anlattığına göre; oğlu ve gelininin evden kaçarak yalnız bıraktığı 90 yaşındaki kadın büyük bir saldırıya uğradı. Acılar içinde kıvranan kadının hala yaşadığını fark eden saldırganlar ise, kadını başaşağı çevirerek bahçede bulunan hela çukuruna kafasını soktular.

Programın sunucusu Ahmet Hakan, Kerim Günay'ın anlattıkları karşısında neye uğradığını şaşırırken "Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Tüylerimiz diken diken oldu" dedi.

Hakim Günay, kendisini taraflı olmakla suçlayan Ökkeş Kenger’e “Ben taraflı olsaydım, siz orada oturamazdınız” dedi. Günay, kocası öldürülen ve cesediyle bir gece geçiren bir Alevi kadının, mahkemede tanıklık yaparken söylediği, “Bu sanıklara iyi bakmışsınız. Semirmişler. Yarın bunlara af da çıkar. Karılarının koynuna girerler. Benim kocamı kim geri getirecek” ifadesini, aktardı ve bunun davanın özeti olduğunu belirtti. Hakim Günay, programa canlı telefonla bağlanan, babası öldürülen tanığın ifadelerinin de doğru olduğunu belirtti. İnci Aral’a ‘Bu davanın altında kaldık” diye bir şey söylemediğini söyledi.


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