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Dünya

MARAKEŞ'TEKİ PATLAMA SALDIRIYMIŞ RABAT (A.A)

28 Nisan 2011 20:30

-MARAKEŞ'TEKİ PATLAMA SALDIRIYMIŞ RABAT (A.A) - 28.04.2011 - Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen patlamanın bir saldırı sonucu meydana geldiği bildirildi. Resmi bir kaynak, ilk bulgulara göre 11'i yabancı 14 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın nedeninin saldırı olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marakeş'in ana meydanındaki turistlerin rağbet ettiği Argana adlı kafede meydana gelen patlamanın ''kaza gibi görünmediği'' bildirmişti. İlk yapılan açıklamada ise patlamaya tüp gazın alev almasının yol açtığı belirtilmişti.

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