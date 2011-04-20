-MARADONA'YA BENZEYEN TÜRK İLGİ ODAĞI OLDU BERLİN (A.A) - 20.04.2011 - Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona'ya benzeyen Abi Atıcı adlı Türk, Alman birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ın antrenmanında futbolcuların ve taraftarların ilgi odağı oldu. Bild gazetesinde yer alan haberde, Stuttgart takımının dün yaptığı antrenmana giden Atıcı'nın futbolcuların ve antrenmanı izleyen yaklaşık 100 taraftarın büyük ilgisini çektiği belirtildi. Atıcı, futbolcuların kendisini Maradona sandıklarını belirterek, "Stuttgartlı oyuncular beni fark ettiğinde antrenmanda daha fazla çaba harcadı. 'Diego geldi' diye düşündüler ve daha fazla çaba gösterdiler" dedi. Antrenmandan sonra teknik direktör Bruno Labbadia ve yardımcısı Erdinç Sözer'in Atıcı'yı sahaya çağırdığı ifade edilen haberde, Atıcı'nın, topu sahada Maradona gibi sektirdiği ve futbolcular tarafından alkışlandığı belirtildi. Göppingen kentinde yaşayan ve daha önce amatör ligde (Bezirksliga) top oynayan Atıcı, görüntüsüne futbolcuların çok şaşırdığını kaydetti. Stuttgart'ın yaklaşık 3 hafta önce Wolfsburg'a karşı oynadığı maç öncesinde Labbadia ile tanıştığını belirten Atıcı, Stuttgart taraftarı olduğunu ve kendisinin takıma uğur getirmesini ümit ettiğini söyledi. Labbadia da Atıcı'nın Maradona'nın hareketlerini aynen yaptığını ve sahada çok eğlendiklerini ifade etti.