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Spor

MARADONA'YA 4 YILLIK YENİ TEKLİF BUENOS AIRES (A.A)

15 Temmuz 2010 21:57

-MARADONA'YA 4 YILLIK YENİ TEKLİF BUENOS AIRES (A.A) - 15.07.2010 - Arjantin Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Diego Maradona'ya 4 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) sözcüsü Ernesto Cherquis Bialo, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFA Başkanı Julio Grondona'nın gelecek hafta Maradona ile biraraya gelerek, söz konusu teklifi konuşacaklarını söyledi. Federasyonun, bir başka teknik direktör düşünmediğini ifade eden Bialo, 2010 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Arjantin'in performansının saygı uyandırdığını ifade etti. Maradona'nın, AFA'nın teklifine sıcak bakacağı iddia ediliyor. Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez, Maradona'yı desteklediğini her ortamda ifade etmiş, Arjantin Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Juan Cabandie de Arjantin'e Maradona'nın heykelinin dikilmesi için teklif vermişti.

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