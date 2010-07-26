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Spor

MARADONA'NIN ŞARTLARI VAR ANKARA (A.A)

26 Temmuz 2010 17:46

-MARADONA'NIN ŞARTLARI VAR ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Diego Maradona, kontrat yenilemesi için şartları olduğunu söyledi ve görevine devam etmesi için ekibine dokunulmaması gerektiğini ifade etti.  Milli takımdaki görevini sürdürmek istediğini, ancak bunun Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Julio Grondona'ya bağlı olduğunu ifade eden Maradona, ''Masör veya malzemeci, ekibimden birinin saçına dahi dokunulursa ben yokum'' diye konuştu. Maradona ile 4 yıl daha çalışmak isteyen Grondona, Dünya Kupası'nın ardından, teknik direktörün yardımcısı Oscar Ruggeri'yi eleştirmişti.

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