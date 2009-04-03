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Spor

Maradona'nın 'Morales' sıfır

Maradona'nın çalıştırdığı Arjantin milli takımı, Dünya Kupası Güney Amerika eleme grubu maçında Bolivya'ya 6-1 yenildi.

03 Nisan 2009 03:00


Yüksek rakımda oynanan maçların sürmesi için Bolivya Başkanı Morales'e destek veren Maradona La Paz'da hezimete uğradı. Bolivya rakibini 6-1'lik skorla yendi.

Dünya Kupası elemelerinde Diego Armando Maradona'nın çalıştırdığı Arjantin Bolvya'dan fark yedi. Arjantin'in tek golü 26. dakikada Gonzalez'den gelirken, Angel Di Maria 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun duşında kaldı.Bolivya'yı galibiyete taşıyan goller; 12. dakikada Martins, 34, 54 ve 66. dakikalarda Botero, 45. dakikada Da Rosa ve 87. dakikada Torrico'dan geldi.

Maçtan sonra açıklama yapan Maradona, "Her gol yüreğime bir mızrak gibi saptlandı" dedi. Arjantinli oyuncularsa maçın oynandığı stadın denizden 3600 metre yüksekte olduğu için gerekli performansı ortaya koyamadığını söyledi. Ancak unuttukları bir konu vardı. FIFA'nın geçen yıl Mart ayında 3000 metre yükseklikteki stadlarda maç oynanmasını yasaklamasın ardından Teknik Direktörleri Maradona, bu karara şiddetle tepki götermiş ve Bolivya'ya giderek Başkan Morales'le beraber top oynamıştı. Maradona, "Ben hiç bir futbolcunun yüksek rakımda futbol oynamaktan çekindiğini sanmıyorum. Özellikle Arjantinli ve Brezilyalıların. Kaka, Ronaldinho, Messi, Tevez ya da Aguero'nun La Paz'da top oynamamak gibi bir terüddütü olamaz. Çünkü bu karar gerçekten çok gülünç" diye konuşmuştu. FIFA tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

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