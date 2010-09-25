-MARADONA'NIN ''MİLLİ TAKIM'' AŞKI BİTMİYOR BUENOS AİRES (A.A) - 25.09.2010 - Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona, yeniden Arjantin Milli Takımı'nın başına geçmek istediğini söyledi. Maradona, Fox Sports'a yaptığı açıklamada, yeniden bu işi alabilmek için taviz vermeye hazır olduğunu belirtti. ''Milli takımın başına geçebilmek için hayatımı veririm'' diye konuşan Maradona, göreve yeniden başlamak için federasyonun istediği gibi yardımcı antrenörlerinden de vazgeçebileceğini kaydetti. Diego Maradona, Arjantin Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası'nda başarılı olamaması üzerine görevinden ayrılmış, Arjantin Futbol Federasyonu, kupadan sonra yola Maradona ile devam etmek istediklerini açıklamıştı. Maradona'nın ''ekibine dokunulmamasını'' şart koşması üzerine teknik adamın görev süresi uzatılmamıştı.