-MARADONA'NIN KARARI HAFTAYA BUENOS AIRES (A.A) - 21.07.2010 - Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona, görevine devam edip etmeyeceğine gelecek hafta karar verecek. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Julio Grondona, Maradona ile gelecek hafta bir görüşme yapacaklarını ve eski efsanevi futbolcunun, takımın başında kalıp kalmayacağına bu görüşmeden sonra karar vereceğini söyledi. Grondona, aslında bu hafta görüşmeleri beklenen Maradona'nın, devlet başkanı Hugo Chavez'i ziyaret etmek için Venezuela'ya gideceğini ifade etti. AFA Başkanı, Maradona'nın 2014'e kadar takımın başında kalacağına ilişkin medyada yer alan haberleri de yalanladı. Maradona himayesindeki Arjantin Milli Takımı, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenilerek, 2010 Dünya Kupası'na veda etmişti.