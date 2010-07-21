T24 LogoT24 Logo
Spor

MARADONA'NIN KARARI HAFTAYA BUENOS AIRES (A.A)

21 Temmuz 2010 14:11

-MARADONA'NIN KARARI HAFTAYA BUENOS AIRES (A.A) - 21.07.2010 - Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona, görevine devam edip etmeyeceğine gelecek hafta karar verecek. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Julio Grondona, Maradona ile gelecek hafta bir görüşme yapacaklarını ve eski efsanevi futbolcunun, takımın başında kalıp kalmayacağına bu görüşmeden sonra karar vereceğini söyledi. Grondona, aslında bu hafta görüşmeleri beklenen Maradona'nın, devlet başkanı Hugo Chavez'i ziyaret etmek için Venezuela'ya gideceğini ifade etti. AFA Başkanı, Maradona'nın 2014'e kadar takımın başında kalacağına ilişkin medyada yer alan haberleri de yalanladı. Maradona himayesindeki Arjantin Milli Takımı, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenilerek, 2010 Dünya Kupası'na veda etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24