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Spor

MARADONA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ BUENOS AIRES (A.A)

27 Temmuz 2010 13:36

-MARADONA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ BUENOS AIRES (A.A) - 27.07.2010 - Arjantin milli futbol takımının teknik direktörü Diego Maradona'nın, Federasyon Başkanı Julio Grondona ile geleceğine dair yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı. Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Grondona ile Maradona arasındaki görüşmenin dostane bir havada geçtiği, Maradona'nın görevini sürdürüp sürdürmeyeceğine dair bir bilgi verilmedi. Grondona, teknik direktörlük kapasitesi sorgulanan Maradona'nın görevde kalmasını istemiş, Maradona ise bunun için, ekibinden kimseye dokunulmamasını şart koşmuştu.

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