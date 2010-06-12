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Dünya

Maradona'nın eski eşi gözaltına alındı

Güney Afrika Göçmen Bürosu'nun Villafane'yi Johannesburg'da 4 saat boyunca gözaltında tuttuktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.

12 Haziran 2010 03:00

 

T24 - Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı izlemek için bu ülkeye gelen Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona'nın eski eşi Claudia Villafane, adı holigan listesinde bulunduğu gerekçesiyle 4 saat boyunca gözaltında tutuldu.
Güney Afrikalı yetkililer, Villafane'nin adının kendilerine Arjantin hükümeti tarafından verilen 800 kişilik holigan listesinde bulunduğunu bildirdi.

Güney Afrika Göçmen Bürosu'nun Villafane'yi Johannesburg'da 4 saat boyunca gözaltında tuttuktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.

Villafane, yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte başka kadınların ve hatta çocukların da listede yer aldığını söyledi.

 

 

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