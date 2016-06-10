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Spor

Maradona'dan Messi'ye: İyi bir insan ama lider olamaz

Pele: Bizim eski zamanlarımızdaki gibi değil, 70’lerde Rivellino, Gerson ve Tostao gibi oyuncularımız vardı

10 Haziran 2016 17:30

Arjantinli efsane Diego Maradona, vatandaşı Lionel Messi'ye eleştirdi ve onun liderlik için yeterli kişiliğe sahip olmadığını dile getirdi.

Goal.com'da yer alan habere göre, Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, yıldız oyuncu Lionel Messi’nin liderlik vasıflarını taşıyacak karakterde olmadığını söyledi. Fransa’da Pele ile buluşan Arjantinli idol, “O iyi birisi; ama kişiliği yok. Lider olmak için yeterli karakteri yok” ifadelerini kullandı.

Bu lafların üzerine Pele araya girerek, “Anladım, bizim eski zamanlarımızdaki gibi değil. 70’lerde Rivellino, Gerson ve Tostao gibi oyuncularımız vardı” dedi.

Lionel Messi, Arjantin ile birlikte 2 Copa America finali ve bir Dünya Kupası finali kaybetti.

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