Maradona'dan istifa sinyali

Arjantin milli takımı teknik direktörü Diego Armando Maradona, Dünya Kupası eleme maçları bitiminden sonra durumunu gözden geçireceğini söyledi.



Arjantin teknik direktörü Diego Maradona, Dünya Kupası elemelerindeki iki kritik maç öncesi, görevinden istifa edebileceğinin sinyallerini verdi. Maradona, "eleme grubu maçları bittikten sonra, durumumu gözden geçireceğim" ifadelerini kullandı.



Arjantin halkının yarısından fazlası, kadro seçiminde hatalı davrandığı gerekçesiyle Maradona'nın görevi bırakmasını istiyor. Takımını, eleme grubundaki son iki maçına hazırlayan Maradona da, eleştirilerden bunaldı. Efsanevi isim, eleme grubu maçlarının sona ermesiyle birlikte durumunu gözden geçireceğini söyledi. İstifa sinyalleri veren Maradona, "takımın başına geçtiğimde dünyanın en mutlu insanıydım. Ancak daha sonra yaşananlar hiç de hoşuma gitmiyor" diye konuştu.



"Görevimde kalırsam, bunu kendi koşullarımla yaparım" diyen Maradona'nın hedefindeki isimse, milli takım danışmanı Carlos Bilardo'ydu. Arjantin basınına göre, Bilardo önemli bazı kararları alırken, Maradona'ya danışma gereği dahi duymuyor. Gazeteler, Gana ile yapılan hazırlık maçı öncesinde de, Bilardo'nun kendi belirlediği isimleri, milli takım kadrosu olarak basına verdiğini yazıyor.



Maradona, danışmanlık görevine yakın arkadaşı Ruggeri'yi getirmek istemiş; ancak Federasyon Başkanı Julio Grondona, kavgalı olduğu Ruggeri'nin milli takımda görev yapmasına izin vermemişti.



Büyük umutlarla Arjantin Milli Takımı'nın başına geçen Diego Armando Maradona, üstüste alınan başarısız sonuçlarla eleştiri oklarının hedefi oldu. Tangocular, 1970 yılından bu yana ilk kez, Dünya Kupası'na katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.



Arjantin, gruptaki son maçını, 14 Ekim'de Uruguay ile yapacak. Çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alıp, 22 puanla grubunda 5. sırada bulunan Arjantin, elemeleri geçemezse, 1970 yılından bu yana ilk kez final şansını kaybedecek. Bu arada ilk 4 takım, otomatikman gruptan çıkacak.