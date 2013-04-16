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Dünya

Maradona'dan 'eski dostu' Castro'ya ziyaret

Maradona ile Fidel Castro, Havana'da buluştu

16 Nisan 2013 10:56

Arjantinli ünlü futbol adamı Diego Armando Maradona, eski Küba lideri Fidel Castro'yu Havana'da ziyaret etti.

Küba Komünist Partisi yayın organı Granma, Maradona ile Castro'nun gülümserken ve el sıkışırken göründüğü fotoğrafa yer verdi.

Maradona'nın Castro'yu ziyareti, Granma tarafından "iki eski dostun neşeli ve verimli görüşmesi" diye nitelendi.

Maradona, Fidel Castro ile Küba'yı ilk kez ziyaret ettiği 1986'da tanışmış, madde bağımlılığı tedavisi için de bu ülkeye gitmişti.

Venezuela'da dün yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi Nicolas Maduro'nun seçim kampanyasında yer alan Maradona, geçen hafta Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, kent merkezinde toplanan vatandaşlara imzaladığı topları dağıtmıştı.

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