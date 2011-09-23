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Spor

Maradona'dan El Vasl taraftarına tekme DUBAI (A.A)

23 Eylül 2011 19:34

-Maradona'dan El Vasl taraftarına tekme DUBAI (A.A) - 23.09.2011 - Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Vasl takımının teknik direktörü Diego Maradona, takımının dün Emirates ile yaptığı maçtan önce kendisini sinirlendiren bir taraftarın eline tekme attı. El Vasl'ın 3-0 kazandığı maçtan önce Maradona'dan bir pankartın önünde fotoğraf çektirmesi istendi. Sahayı tribünlerden ayıran tellere asılmış pankartın önüne gelen Maradona poz vermeye başladı. Bu sırada heyecanlı bir taraftar telin arkasından elini uzatarak pankartı kaldırmaya ve Maradona'yı görmeye çalıştı. İki kez pankartı tekrar indiren Maradona, taraftarın pankartı tekrar kaldırması üzerine soğukkanlılığını kaybetti ve sinirlenerek taraftarın eline tekme attı.  Maradona olayın ardından taraftardan özür diledi. 

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