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Dünya

Maradona: Venezuela için asker gibi giyinip emperyalizme karşı savaşırım

"Yaşasın devrim! Yaşasın gerçek Venezuelalılar!"

09 Ağustos 2017 14:36

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli Diego Maradona, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanında olduğunu belirterek “Özgür bir Venezuela için asker gibi giyinip emperyalizme karşı savaşırım” dedi

Facebook hesabından açıklama yapan Maradona, “Biz ölene kadar Chavistiz. Ve Maduro emrederse, özgür bir Venezüella için asker gibi giyinip emperyalizme ve sahip olduğumuz en kutsal şeyi, bayraklarımızı bizden almak isteyenlere karşı savaşırım” dedi.

Maradona, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca yaptığı paylaşımda “Yaşasın Chavez! Yaşasın Maduro! Yaşasın devrim! Yaşasın gerçek Venezuelalılar!” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

6 Ağustos’ta, Venezuela’nın Valencia kentinde eski bir yüzbaşı liderliğindeki askerler yayınladıkları videoyla halkı ayaklanmayla çağırmıştı. Bu girişim, Venezuela Ulusal Bolivarcı Silahlı Güçler tarafından kısa sürede önlenmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Valencia kentindeki askeri ayaklanmanın bastırılmasının ardından, “Terörist saldırı cesurca püskürtüldü” demiş, Ulusal Bolivarcı Silahlı Güçler ise isyancı eski komutanın üç sene önce ihanet suçundan ülkeyi terk ederek Miami’ye sığındığını açıklamıştı. 

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Diego MaradonaNicolas MaduroVenezuelaemperyalizmhaberChavistiz

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