-Maradona taburcu edildi DUBAİ (A.A) - 16.01.2012 - Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona, geçirdiği böbrek taşı ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi. Maradona, dün şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde böbreğinde taş olduğu tespit edilmişti. Maradona'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Wasl takımı, pazar akşamı ameliyata alınan ünlü teknik adamın iki gün dinlendikten sonra çarşamba günü kulübe döneceğini açıkladı.