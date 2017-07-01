Maradona: Putin fenomen, Trump çizgi film karakteri

Eski futbolcu Diego Maradona, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyaya barışı getirebilecek bir fenomen olduğu görüşünü dile getirdi. Futbol dünyasında "efsane" olarak anılan Maradona, ABD Başkanı Donald Trump'tan ise, "Ciddiye alınmayacak bir çizgi film karakteri" diye söz etti.

2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Rus lider Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’yı ziyaret eden Diego Maradona, Russia Today (RT)’in sorularını cevapladı. Maradona şunları söyledi:

“Putin’in, Hugo Chavez ve Fidel Castro’dan sonra siyasi liderlerin en üst düzey ligini temsil ettiğini düşünüyorum. Putin dünyadaki birçok kişiye barışı getirebilir."

(Donald Trump'la ilgili olarak) “Benim için o bir çizgi film karakteri gibi. Çoğu kez onu televizyonda gördüğümde kanalı değiştiriyorum.”