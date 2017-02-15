Maradona otelde bir kadına saldırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacak eski takımı Napoli'ye destek vermek için Madrid'e gelen Diego Maradona, kadına karşı şiddet suçlamasıyla sorguya alındı.

İspanya basınında çıkan haberlerde, Maradona'nın birlikte olduğu kız arkadaşı Rocio Oliva'nın, sabah otelin resepsiyonuna telefon ederek, eski futbolcunun kendisine vurduğunu söylediği belirtildi.



Otel yönetiminin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisin, Maradona ile kız arkadaşını sorguladığı açıklandı. Verilen ilk bilgilerde, Rocio'nun sadece aralarında sert bir tartışma olduğunu söylediği ve tarafların birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunmadığı kaydedildi. Öte yandan, bu akşam Real Madrid ile karşılaşacak Napoli takımının da aynı otelde kaldığı ifade edildi.

Gazeteciye tehdit: Sana vurursam, parçalarım

İspanya'ya giden ve kaldığı otelde gazetecilerin akınına maruz kalan Maradona, "Bırakın da yemek yiyeyim. Odanız yoksa bu otele giremezsiniz. Sizin burada odanız yok, hemen oteli terk edin" diye çıkıştı...



Gazetecinin "Nasılsın? Maçtan ne sonuç bekliyorsun?" şeklindeki sorularını yanıtsız bırakan Maradona, aynı basın mensubunun mikrofona vurduğunu iddia etmesi üzerine ise "Eğer sana vurursam, seni parçalarım." karşılığını verdi. Maradona efsane olduğu ve İtalya Serie A'da şampiyon yaptığı Napoli'yi desteklemek için bu maçta tribündeki yerini alacak