Maradona'nın ölümünü inceleyen kurul, futbol ikonunun sağlık ekibini suçladı

T24 Dış Haberler

Futbolcu Diego Maradona'nın ölümünü araştırmakla görevlendirilen uzmanlar, futbol ikonunun sağlık ekibinin yaptıklarının "uygunsuz, yetersiz ve sorumsuzca" olduğunu belirtti.

Britanya merkezli haber ajansı Reuters, Maradona'nın ölümüne ilişkin rapordan detayları yayımladı. Maradona, 2020'nin Kasım ayında uzun süre uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettikten sonra kalp yetmezliğinden 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Arjantin'de savcılar kısa süre içinde ölümle ilgili bir soruşturma başlatmış ve sağlık ekibinin incelenmesini istemişti.

Habere göre soruşturmaya atanan sağlık kurulunun raporunda, "Maradona'yı tedavi etmekle görevli sağlık ekibinin eylemleri uygunsuz, yetersiz ve sorumsuzcaydı" ifadeleri yer aldı.

Raporda, "Uzun süre acı çektiğine dair işaretler vardı. Bu yüzden Maradona'nın durumunun 25 Kasım 2020'den itibaren düzgün bir şekilde takip edilmediği sonucuna vardık" denildi. Maradona, kurulun belirttiği saatten yaklaşık 12 saat sonra hayatını kaybetti.