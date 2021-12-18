Maradona'nın eşyaları, arabaları ve taşınmazları borçları ödemek için açık artırmada satılacak

Arjantin'in dünyaca ünlü futbolcusu Diego Maradona'ya ait özel eşyalar, araba ve taşınmazlar Buenos Aires kentinde internet üzerinde düzenlenen açık artırmayla pazar günü satışa sunulacak.
Aralarında ünlü futbol yıldızının giydiği kravat, evler, iki adet BMW marka otomobil ve puro koleksiyonu da içinde olmak üzere toplam 87 parça açık artırmada satılacak.
Açık artırmaya sunulacak parçaların fiyatları, 44 Euro ile 800 bin Euro arasında değişiyor.
Açık artırmadan elde edilecek gelir, geçen yıl 25 Kasım'da hayata gözlerini yuman yıldızın borçlarının ödenmesi için harcanacak.