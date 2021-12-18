Maradona'nın eşyaları, arabaları ve taşınmazları borçları ödemek için açık artırmada satılacak

Maradona'nın manevi değeri olan önemli kişisel eşyaları ise ailesi tarafından saklanacak.

Söz konusu açık artırmanın düzenlenmesine yargı ve mirasçıları tarafından varılın uzlaşı sonrası karar verilmişti.

Açık artırmaya sunulacak BMW marka iki otomobil, 225 bin dolar ile 165 bin dolardan satışa çıkacak. Ünlü yıldızın Hyundai marka kamyonetine ise 38 bin dolar istenecek.