-MARADONA, MESSİ'YE SAHİP ÇIKTI CORDOBA (A.A) - 11.07.2011 - Arjantinli efsanevi futbol adamı Diego Maradona, Copa America'da ortaya koyduğu performans nedeniyle eleştirilen Arjantin Milli Takımı oyuncularından Lionel Messi'ye destek verdi. Maradona, Arjantin'in Ole gazetesine yaptığı açıklamada, Messi'ye yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, Messi'ye yeterince seçenek sunulmadığını söyledi. Kupadaki ilk iki maçında Kolombiya ve Bolivya ile berabere kalan Arjantin takımının hücum futbolu oynamadığını belirten Maradona, ''Messi'ye haksızlık yapıldı. Ona güvenilmesini istiyorum. Takımda ona seçenek sunulmuyor'' diye konuştu. Milli takımın eski teknik direktörü Maradona, şu an takımın başında bulunan Sergio Batista'yı da takımı çok savunma ağırlıklı oynattığı için eleştirerek, ''Dünyanın en iyi oyuncusu 7 kişiyi çalımlasın ve sizi kurtarsın diye 3 defansif orta saha oyuncusu oynatacaksanız, size bir kaleci, 4 savunma oyuncusu artı 4 oyuncu yeter. Benim için de 3 defansif orta saha oyuncusuyla birlikte oynamak zor olurdu. Russo, Giusti ve Gallego ile birlikte oynamamız zordu. Bu yüzden Messi'yi suçlamayın. O dünyanın en iyisi'' dedi. Messi'nin milli takım için elinden geleni yapmadığı eleştirilerine katılmadığını kaydeden Maradona, ''Messi'yi Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenildiğimiz maçtan sonra soyunma odasında gördüm. En çok ağlayan oyuncuydu. Tüm Arjantinliler bunu bilsin'' diye konuştu.