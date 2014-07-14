T24 LogoT24 Logo
Spor

Maradona: Messi hak etmediği ödülü aldı

Arjantin'in efsanevi futbolcusu Diego Maradona, Dünya Kupası'nda "Altın Top" ödülünün Lionel Messi'ye verilmesini eleştirdi

14 Temmuz 2014 18:40

2014 Dünya Kupası'nda televizyon yorumculuğu yapan Maradona, Almanya'nın 1-0 kazandığı final maçının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşı Lionel Messi'nin kupanın en iyi oyuncusu seçilerek "Altın Top" ödülünü almasını doğru bulmadığını ifade etti.

Messi kararından dolayı FIFA'yı eleştiren Maradona, "Messi'ye kazanmadığı bir şeyi kazandırmak istiyorlar, bu adil değil. Zavallı. Ben, Leo'ya gökyüzünü hediye ederim ama doğruyu söylemek lazım bu Dünya Kupası'nda yıldızı parlamadı. Pazarlamacılar, ona kazanmadığı bir şeyi kazandırdılar" şeklinde konuştu.

AA'nın haberine göre, Maradona ayrıca, Sergio Agüero'nun da bir varlık gösteremediğini belirtip, "Bu tip turnuvalar için uygun değil" dedi.

Finalde Almanya'ya kaybetmenin "yüreğinde derin bir üzüntü yarattığını" dile getiren Maradona,  "Ülkem için üzgünüm. Götze'nin attığı goldeki neşe, bana acı verdi. Son dakikalarda Arjantin'in bacaklarında güç kalmadı ve sanırım Alman tankları sahneye çıktı. Genel bir değerlendirme yaparsam, Arjantin en azından penaltılara kalmaya layıktı. Almanya kazandıysa, Arjantin defansında yaşanan bir anlaşmazlık sayesinde kazandı" yorumunda bulundu. 

ETİKETLER

Maradonamessialtın topödül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24