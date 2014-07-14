Maradona: Messi hak etmediği ödülü aldı

2014 Dünya Kupası'nda televizyon yorumculuğu yapan Maradona, Almanya'nın 1-0 kazandığı final maçının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşı Lionel Messi'nin kupanın en iyi oyuncusu seçilerek "Altın Top" ödülünü almasını doğru bulmadığını ifade etti.

Messi kararından dolayı FIFA'yı eleştiren Maradona, "Messi'ye kazanmadığı bir şeyi kazandırmak istiyorlar, bu adil değil. Zavallı. Ben, Leo'ya gökyüzünü hediye ederim ama doğruyu söylemek lazım bu Dünya Kupası'nda yıldızı parlamadı. Pazarlamacılar, ona kazanmadığı bir şeyi kazandırdılar" şeklinde konuştu.

AA'nın haberine göre, Maradona ayrıca, Sergio Agüero'nun da bir varlık gösteremediğini belirtip, "Bu tip turnuvalar için uygun değil" dedi.

Finalde Almanya'ya kaybetmenin "yüreğinde derin bir üzüntü yarattığını" dile getiren Maradona, "Ülkem için üzgünüm. Götze'nin attığı goldeki neşe, bana acı verdi. Son dakikalarda Arjantin'in bacaklarında güç kalmadı ve sanırım Alman tankları sahneye çıktı. Genel bir değerlendirme yaparsam, Arjantin en azından penaltılara kalmaya layıktı. Almanya kazandıysa, Arjantin defansında yaşanan bir anlaşmazlık sayesinde kazandı" yorumunda bulundu.