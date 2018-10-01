Maradona: Messi artık bırakmalı

Arjantin efsanesi Diego Armanda Maradona, Lionel Messi'nin milli takımı bir kez daha bırakması gerektiğini söyledi.

Arjantin Milli Takımı'ndan daha önce emekli olan fakat daha sonra bu kararından vazgeçtip ülkesiyle tekrar sahaya çıkan Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nda eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Messi'ye yapılan eleştiriler hakkında açıklamalar yapan Diego Armando Maradona, "Messi'ye bir daha buraya gelmemesini söylerdim. 15 yaş altı takımı kaybediyor, Messi suçlu. Fikstürde problem oluyor, yine Messi suçlu. Her zaman suçlanacak kişi o. Bence bir daha milli takıma gitmesin ve oradakiler bunu kaldırabiliyor mu görelim. Şampiyon olamamamızın sebebi o değil. Tabii ki ondan beklentilerimiz var ama at yarışı izlemeye gittiğinizde de favori atınız 8. olabiliyor. Formula 1'de Vettel'in arabasının motoru daha iyi ama Hamilton kazanabiliyor. Milli takımda tutkumuzu kaybettik" dedi.

Arjantin Mili Takımı ile 128 maça çıkan Messi, 65 gol atmayı başarsa da Dünya Kupası'ndaki başarısızlıklar bu istatistiği gölgeledi.