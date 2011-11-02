-Maradona mescit yaptırıyor ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Dünyaca ünlü Arjantinli futbol adamı Diego Armando Maradona'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mescit yaptıracağı bildirildi. BAE'de El Vasl takımını çalıştırmaya başlayan Maradona, dünya medyasında son yıllarda yer alan haberlerde deneyimsiz, abartılı konuşan ve disiplinsiz olarak nitelendiriliyordu. Ayrıca, BAE'ye uyum sorunu yaşaması nedeniyle ilk haftalarda takımı yenilgilere uğruyordu. Maradona'nın da bu tepkiler üzerine El Vasl takımı ve Dubai'de fark yaratmak üzere girişimlerde bulunmaya başladığı belirtildi. Öncelikle eylül ayında 21 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden Bani Yas takımında forma giyen Ziyab Avane'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Maradona'nın katkısıyla Avane anısına bir mescit yaptıracağı ilan edildi. Bu arada, bir Arap taraftarın kendisine hediye ettiği Filistin kefiyesini boynuna sararak sahaya çıkan Maradona'nın İspanyolca "Viva Palestine / Yaşasın Filistin" sloganları attığı ifade edildi. Maradona'nın ayrıca dünya genelinde yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden Filistin sorununa dikkati çekmek için ''Filistin'e özgürlük'' adında bir video yayımlamaya başlayacağı da bildirildi. Dieogo Armando Maradona BAE'nin Abu Dabi kıyılarında bulunan ''Ayşe Tinah'' adasına da doğanın 7 harikası listesine girmesi konusunda internet üzerinde yapılan oylamada destek verdiği belirtildi.