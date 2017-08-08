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Dünya

Maradona: Maduro emrederse emperyalizme karşı savaşırım

Arjantinli futbolcu, "Yaşasın gerçek Venezüellalılar, yaşasın Chavez, yaşasın Maduro, yaşasın devrim" diye konuştu

08 Ağustos 2017 23:43

Efsanevi futbolcu Diego Maradona, 'emperyalizme karşı mücadelesinde Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu' söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Maradona, "Biz ölene dek Chavez'ciyiz. Maduro emrederse, sahip olduğumuz en kutsal şeyi, bayrağımızı almaya çalışan emperyalizme karşı savaşmak ve özgür Venezüella için bir asker gibi giyinir ve savaşırım" dedi.

Arjantinli futbolcu, "Yaşasın gerçek Venezüellalılar, yaşasın Chavez, yaşasın Maduro, yaşasın devrim" ifadelerini kullandı.

Maradona, uzun süredir Latin Amerika solunu destekliyordu. 4 ayrı Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcu, Fidel Castro, Hugo Chavez gibi, Latin Amerika'nın devrimci figürlerine verdiği destekle biliniyor.

 

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