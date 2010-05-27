Maradona kupayı kazanırsa soyunacak!

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Arjantin'in Kanada'yı hazırlık maçında 5-0 yenmesinin ardından bir radyo programında konuşan Maradona, ''Eğer kazanırsak, soyunacağım ve kentin merkezinde koşturacağım'' diye konuştu.

Maradona, aynı programda, Kanada maçında Lionel Messi'yi oynatmama sebebinin sorulması üzerine, futbolcuyu, sakatlanma riskini düşünerek kenarda oturttuğunu, Messi'nin bu maçta sakatlanması halinde kendisinin çok zor duruma düşeceğini belirtti.





Maradona, ''Eğer bu maçta Messi'ye birşey olsaydı tekmelenirdim. Sanıyorum neremden olduğunu tahmin edebilirsiniz'' dedi.





Arjantin, 11 Haziranda başlayacak Dünya Kupası'nda, B Grubu'nda Nijerya, Yunanistan ve Güney Kore ile mücadele edecek.