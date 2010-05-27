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Spor

Maradona kupayı kazanırsa soyunacak!

Maradona: ''Eğer Dünya Kupası'nı kazanırsak, soyunacağım ve kentin merkezinde koşturacağım.''

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Arjantin milli futbol takımının teknik direktörü Diego Maradona, Dünya Kupası'nı kazanmaları halinde Buenos Aires'te çırılçıplak koşacağını söyledi.


Arjantin'in Kanada'yı hazırlık maçında 5-0 yenmesinin ardından bir radyo programında konuşan Maradona, ''Eğer kazanırsak, soyunacağım ve kentin merkezinde koşturacağım'' diye konuştu.
Maradona, aynı programda, Kanada maçında Lionel Messi'yi oynatmama sebebinin sorulması üzerine, futbolcuyu, sakatlanma riskini düşünerek kenarda oturttuğunu, Messi'nin bu maçta sakatlanması halinde kendisinin çok zor duruma düşeceğini belirtti.


Maradona, ''Eğer bu maçta Messi'ye birşey olsaydı tekmelenirdim. Sanıyorum neremden olduğunu tahmin edebilirsiniz'' dedi.


Arjantin, 11 Haziranda başlayacak Dünya Kupası'nda, B Grubu'nda Nijerya, Yunanistan ve Güney Kore ile mücadele edecek.

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