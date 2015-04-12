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Spor

Maradona, kadın gazeteciye saldırdı

Dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, gösteri maçının ardından kadın gazeteciye saldırdı

12 Nisan 2015 20:56

Kolombiya'nın Bogata kentinde, barış sürecine destek olmak için oynanan gösteri maçında sahaya çıkan Diego Armando Maradona, maç sonrası yine uzun süre konuşulacak bir olaya karıştı. Arjantinli efsane, maç sonunda kendisini görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdı.

Bu olaydan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlamaya devam eden Maradona, Kolombiya'da yaşanan sıkıntılı süreç için "Kolombiya'daki şiddeti durdurun. Barış istiyoruz ve benim de tüm kalbimde istediğim şey bu" ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki eski futbolcu, karşılaşmada penaltıdan bir gol kaydetti.

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