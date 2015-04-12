Maradona, kadın gazeteciye saldırdı

Kolombiya'nın Bogata kentinde, barış sürecine destek olmak için oynanan gösteri maçında sahaya çıkan Diego Armando Maradona, maç sonrası yine uzun süre konuşulacak bir olaya karıştı. Arjantinli efsane, maç sonunda kendisini görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdı.

Bu olaydan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlamaya devam eden Maradona, Kolombiya'da yaşanan sıkıntılı süreç için "Kolombiya'daki şiddeti durdurun. Barış istiyoruz ve benim de tüm kalbimde istediğim şey bu" ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki eski futbolcu, karşılaşmada penaltıdan bir gol kaydetti.